Corpo de homem é encontrado em córrego às margens da MS-340, em Ribas do Rio Pardo

O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado na tarde desta quinta-feira (17) no Córrego Barrinha, localizado às margens da rodovia MS-340, em Ribas do Rio Pardo, a cerca de 98 quilômetros de Campo Grande. O achado mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil da região.

De acordo com as primeiras informações, trabalhadores que passavam pelo local visualizaram o corpo boiando na água, próximo à Usina Hidrelétrica do Mimoso, e acionaram os bombeiros. A equipe de resgate retirou o corpo do córrego por volta das 14h.

O local foi isolado e a Perícia Técnica foi chamada para realizar os levantamentos iniciais. Até o momento, não há sinais visíveis de ferimentos, o que levanta a hipótese inicial de afogamento. No entanto, apenas o laudo pericial poderá confirmar a causa da morte.

Segundo os bombeiros, o ponto onde o corpo foi localizado é de fácil visualização para quem trafega pela região, o que facilitou o acionamento imediato das autoridades.

A Polícia Civil abriu investigação para apurar as circunstâncias do ocorrido. Informações complementares e o resultado da perícia devem ser divulgados nos próximos dias, conforme o andamento das investigações.

