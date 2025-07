Lula critica tarifas dos EUA e chama ação de Trump de “chantagem inaceitável”

Em pronunciamento à nação nessa quinta-feira (17), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reagiu duramente à nova política tarifária anunciada pelos Estados Unidos contra o Brasil, classificando a medida como uma “chantagem inaceitável”. Segundo Lula, as ações do governo do presidente norte-americano Donald Trump representam uma ameaça à soberania brasileira e foram tomadas com base em alegações falsas.

“Esperávamos uma resposta e o que veio foi uma chantagem inaceitável em forma de ameaça às instituições brasileiras, com informações falsas sobre o comércio. Tentar interferir na Justiça brasileira é um grave atentado à soberania nacional”, afirmou o presidente.

Lula revelou que o Brasil buscou o diálogo com os EUA e chegou a realizar mais de 10 reuniões com representantes do governo norte-americano. Uma proposta formal de negociação foi enviada em 16 de maio, mas, segundo ele, não houve retorno por parte da Casa Branca.

Durante o pronunciamento, Lula também criticou políticos brasileiros que, de acordo com ele, apoiam as tarifas impostas pelos EUA. “São verdadeiros traidores da pátria. Apostam no quanto pior, melhor. Não se importam com a economia do país e os danos causados ao nosso povo”, disparou.

O presidente mencionou ainda uma investigação aberta pelo governo norte-americano que teria o Pix, a Rua 25 de Março (centro comercial popular de São Paulo) e até a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) como alvos. Lula afirmou que as acusações são infundadas e defendeu o sistema de pagamentos instantâneos brasileiro.

“O Pix é do Brasil. Não aceitaremos ataques ao Pix, que é um patrimônio do nosso povo. Temos um sistema de pagamento mais avançado do mundo e vamos protegê-lo”, declarou.

Apesar das críticas, Lula reforçou que o Brasil continuará apostando no diálogo e nas boas relações diplomáticas. O presidente afirmou que o governo utilizará “todos os instrumentos legais” para defender a economia nacional, incluindo recursos na Organização Mundial do Comércio (OMC) e a Lei de Reciprocidade Econômica.

Ele também ampliou o discurso para criticar o comportamento de grandes plataformas digitais estrangeiras, que, segundo Lula, devem cumprir integralmente a legislação brasileira. “No Brasil, ninguém está acima da lei”, reforçou.

Encerrando sua fala, o presidente defendeu o multilateralismo e a cooperação entre os países. “Não há vencedores em guerras tarifárias. Somos um país de paz, sem inimigos. Acreditamos no multilateralismo e na cooperação entre as nações. Mas que ninguém se esqueça, o Brasil tem um único dono: o povo brasileiro”, concluiu.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais