Corpo de homem desaparecido é encontrado em bananal próximo a Rochedo

O corpo de um homem identificado como Jerônimo de Oliveira Cueva, de 42 anos, foi encontrado, na tarde desta sexta-feira (10), em um bananal próximo a uma fazenda, a aproximadamente 37 quilômetros da cidade de Rochedo, que fica distante 83 quilômetros de Campo Grande.

Jerônimo estava desaparecido desde a última terça-feira (7), quando deixou sua residência em Campo Grande. A família estava preocupada com seu desaparecimento e pela falta de informações sobre seu paradeiro.

Conforme informações preliminares, a esposa da vítima procurou a delegacia da cidade para relatar que vizinhos haviam encontrado um corpo em meio à plantação de banana e suspeitavam que poderia ser o homem desaparecido há três dias. Ao ser informado, o irmão da vítima foi ao local e, confirmou a identidade de Jerônimo.

O corpo já se encontrava em estado avançado de decomposição, indicando que Jerônimo provavelmente estava no local há alguns dias. Seu irmão relatou às autoridades que Jerônimo havia chegado recentemente à cidade para trabalhar na plantação de bananas. Ele partiu de Campo Grande na terça-feira (7), deixando seus pertences arrumados em casa, mas nunca mais foi visto.

Inicialmente, não foram identificadas marcas de violência no corpo da vítima, o que levanta a possibilidade de que sua morte tenha sido acidental ou natural. O caso foi registrado pelas autoridades como “achado de cadáver”, mas investigações serão realizadas para esclarecer as circunstâncias exatas da morte de Jerônimo de Oliveira Cueva.

