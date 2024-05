Unidades, Shoppings e Pátio central são pontos de vacinação contra a gripe neste sábado

Dia D: Neste sábado(11) 12 locais são pontos de vacinação contra a gripe em Campo Grande. Confira cada um e os horários abaixo:

Shoppings

Norte Sul Plaza – 10h às 18h

Pátio Central Shopping – 9h às 16h

Bosque dos Ipês – 10h às 17h

Supermercado

Comper Ypê – 8h30 às 16h

Unidades de Saúde – 7h30 às 17h

USF Caiçara

USF Moreninha

USF Cel. Antonino

USF 26 de Agosto

USF Marabá

USF Silvia Regina

USF Noroeste

USF Aero Rancho

Vacinação da gripe na Capital

A secretária municipal de Saúde, Rosana Leite, enfatiza a importância da vacinação, especialmente devido ao aumento na circulação de vírus respiratórios, como o Influenza. “A vacina é crucial para prevenir a gripe, promovendo imunidade durante o período de maior prevalência viral, reduzindo casos graves, internações e mortalidades”, afirma Leite.

Ela alerta para a natureza altamente contagiosa da influenza, uma infecção viral aguda que pode desencadear epidemias sazonais e pandemias globais. “A influenza é uma doença que pode ocasionar internações e levar as pessoas a óbito. Por isso reiteramos a necessidade das pessoas se vacinarem e intensificarem os cuidados com adoção das chamadas medidas não farmacológicas, como higienização adequada das mãos, evitar aglomerações e exposição desnecessárias, sobretudo entre os bebês, e fazer o uso da máscara em caso de sintomas”, complementa.

Desde 2 de maio, a campanha de vacinação foi aberta para toda a população acima de seis meses, em resposta ao crescente número de casos de síndromes respiratórias. Isso resultou em um triplo aumento na procura diária pela vacina, com algumas unidades registrando até 300 atendimentos diários, em comparação com a média anterior de 80 a 100.

“Apesar do aumento na demanda, pedimos a compreensão. Foi feita toda a organização necessária para atender a todos eficientemente”, conclui. O município assegurou que doses adicionais fossem requisitadas para atender à crescente procura, com um total de 105.266 pessoas vacinadas até o momento.

A vacina oferecida pelo SUS neste ano, protege contra três cepas do vírus, de acordo com Anvisa, confira: A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09, A/Thailand/8/2022 (H3N2) e B/Austria/1359417/2021 (linhagem B/Victoria).

Leia Mais

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.