Preço do leite volta a subir em Campo Grande

O gasto com a compra da bebida consome 10% do salário mínimo

Qualquer aumento de preço nos alimentos, ainda que não seja em grande escala, pode gerar impactos significativos no orçamento financeiro do consumidor. De acordo com a pesquisa de preço de alimentos realizada pelo jornal O Estado, nesta semana, o leite de caixinha é vendido em média por R$ 4,87 entre os seis supermercados visitados pela reportagem. Na semana passada, a bebida custava em média R$ 4,71, ou seja aumentou 0,16 centavos.

Nos seis comércios visitados, a variação de preço do litro de leite ficou em 17,82%, o valor mais em conta foi de R$ 4,49 já o mais caro é repassado para o consumidor por R$ 5,29. Considerando que uma família consuma 1 litro de leite por dia, será preciso desembolsar, aproximadamente, R$ 150 esse valor corresponde à 10% do orçamento de um trabalhador que recebe um salário mínimo. Segundo o Dieese, “pelo segundo mês consecutivo, o leite de caixinha (1,50%) registrou alta de preços, movimento que tende a permanecer considerando o período de entressafra da cadeira láctea, que vai até meados do segundo semestre”, informa o levantamento.

Seguindo com a pesquisa, o pacote de arroz de 5 kg (Tio Lautério) apresentou uma diferença de preço de 36,32% nesta semana. Na capital o consumidor paga em média R$ 25,61 na compra do alimento, o valor mínimo e máximo em que o produto é vendido custa entre R$ 20,90 e R$ 28,49 respectivamente.

O feijão de 1 kg (Bem Tevi) custa em torno de R$ 5,89 para o bolso do consumidor, a diferença de preço encontrada é de 40,08%, os valores variaram de R$ 4,99 à R$ 6,99. O gasto médio com o café de 500g é de R$ 16,86, os valores circulam entre R$ 16,39 (Comper) e R$ 17,90 (Assaí).

A cartela de ovos com 12 unidades é vendida por R$ 8,75, em média. O valor mais em conta encontrado foi de R$ 7,89, enquanto o mais caro é comercializado por R$ 9,90 a cartela, resultando num aumento de 25,48% entre os supermercados.

Na seção do açougue, o quilo do frango congelado custa R$ 9,84 em média. Na sexta-feira (10), o item custa entre R$ 8,49 e R$ 13,99 o quilo (64,78%).

No setor de higiene e limpeza o papel higiênico folha dupla com 12 rolos custa entre R$ 22,90 (Fort) e por R$ 33,99 (Nunes). A variação de preço calculada ficou em 48,43%, em média o produto é vendido por R$ 26,55. O sabão de barras com 5 unidades (Ypê) é vendido por R$ 10,62, os valores oscilaram de R$ 8,09 à R$ 14,99.

Hortifruti

O quilo do tomate segue em alta, nesta semana o produto custa em torno de R$ 8,95, os valores encontrados variam entre R$ 7,65 (Assaí) e R$ 11,15 (Pires). A diferença de preço entres os estabelecimentos é de 45,75%. O quilo da banana custa em média R$ 5,82. A variação de preço para a fruta foi de 45,93%, os valores variam entre R$ 4,79 (Pires) e R$ 6,99.

Ainda de acordo com a pesquisa de preços, o gasto médio no quilo da cebola custa em torno de R$ 9,16, os valores oscilaram entre R$ 8,29, e R$ 10,65 a diferença de preço calculada é de 28,47%.

Por Suzi Jarde

