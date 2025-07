Corpo de Bombeiros entra no terceiro dia de buscas por jovem desaparecido no Rio Verde, em Água Clara

O Corpo de Bombeiros entra neste sábado (26) no terceiro dia consecutivo de buscas por Rafael Nogueira de Souza, jovem que desapareceu nas águas do Rio Verde, em Água Clara, a 193 quilômetros de Campo Grande. O afogamento ocorreu na tarde de quinta-feira (24), quando Rafael escorregou de um barranco e caiu no rio.

De acordo com relatos de testemunhas, o jovem estava acompanhado de um amigo no momento do acidente. Ao ver Rafael se afogar, o rapaz tentou socorrê-lo, lançando objetos na água para que ele pudesse se segurar. No entanto, a correnteza o arrastou rapidamente para longe da margem, e ele desapareceu logo em seguida.

Sem conseguir salvá-lo, o amigo correu até uma fazenda próxima para pedir ajuda. Moradores da região iniciaram buscas ainda na tarde de quinta-feira, mas não localizaram o jovem. O Corpo de Bombeiros foi acionado e permanece mobilizado desde então.

As buscas foram retomadas na manhã deste sábado com o uso de embarcações e apoio de equipes especializadas em mergulho e resgate. Familiares de Rafael, incluindo seu pai, acompanham diariamente os trabalhos dos bombeiros à beira do rio, com expectativa e angústia.

Apesar do esforço contínuo das equipes, até o momento o corpo do jovem não foi localizado. As buscas seguem concentradas no trecho do rio onde o acidente ocorreu, com varreduras em áreas de possível retenção..

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais