Sete Quedas recebe 4ª etapa da Copa Sulmems de Velocross em comemoração ao 45º aniversário da cidade

Neste final de semana, a cidade de Sete Quedas, no Mato Grosso do Sul, celebra o seu 45º aniversário de emancipação político-administrativa com a realização da 4ª etapa da Copa Sulmems de Velocross 2025. A competição, promovida pela Super Liga de Motociclismo do Estado de Mato Grosso do Sul, conta com a organização do Motoclube Sete Quedas, e tem o apoio da prefeitura, Câmara Municipal e comércio local. O evento atraiu pilotos de diversas regiões de Mato Grosso do Sul, além de competidores de fora do estado e do Paraguai.

As atividades começaram no sábado (3) com treinos livres e as primeiras baterias da prova de Velocross. A programação segue ao longo deste domingo (4), com mais disputas e atrações para os amantes do motociclismo e da adrenalina.

Shows de manobras radicais e solidariedade

A animação não fica restrita apenas às competições. Na noite de sábado, a partir das 19h, a Concha Acústica, localizada na Praça Ponta Grossa, no centro da cidade, recebe um grande show de manobras radicais de motos, com a apresentação do renomado grupo Jacaré do Brejo. As manobras prometem atrair grande público, com exibições de alto nível para o deleite dos presentes.

No domingo, além das disputas da Copa Sulmems, haverá um almoço beneficente a partir das 11h da manhã no Clube dos Veteranos, com a renda destinada à Rede Feminina de Combate ao Câncer de Sete Quedas. A ação solidária reforça o espírito comunitário da cidade, unindo a diversão com a solidariedade.

O prefeito de Sete Quedas, Dr. Erlon Daneluz, o vice-prefeito, Dr. Roani Tuneira, e o presidente da Câmara Municipal, vereador Valdomiro Luiz de Carvalho, o “Miro da Carioca”, em nome dos demais vereadores, convidam toda a população local e de cidades vizinhas a prestigiar a programação festiva que marca o aniversário de Sete Quedas e a realização da Copa Sulmems.

A competição é uma das maiores atrações esportivas do município, com destaque para a união de esportes, lazer e solidariedade, consolidando a cidade como um importante polo de eventos e turismo na região de fronteira com o Paraguai.

Com a cidade em clima de celebração, Sete Quedas promete continuar sua trajetória de crescimento e sucesso, sempre valorizando a cultura, o esporte e o compromisso social com seus moradores e visitantes.

