Confronto com a PM termina com dois mortos no Jardim Itamaracá, em Campo Grande

Dois homens ainda não identificados morreram na noite dessa sexta-feira (29) após um confronto com policiais militares no Jardim Itamaracá, em Campo Grande. O caso ocorreu na Rua Naor Lemes Barbosa e é tratado pela corporação como a 49ª morte decorrente de intervenção policial militar registrada em Mato Grosso do Sul em 2026.

De acordo com informações preliminares da PM (Polícia Militar), uma equipe realizava patrulhamento pela região quando avistou dois homens saindo de um imóvel. Os policiais relataram ter percebido que um dos suspeitos apresentava um volume na cintura, o que motivou a tentativa de abordagem.

Conforme a versão inicial apresentada pela corporação, ao receberem ordem para parar, os dois homens correram para o interior da residência. Os militares seguiram em direção ao imóvel e, durante a tentativa de abordagem, os suspeitos teriam sacado armas de fogo e efetuado disparos contra a equipe.

Diante da situação, os policiais reagiram e atingiram os dois homens. Mesmo feridos, ambos ainda apresentavam sinais vitais e foram socorridos pelos próprios militares até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Bairro Universitário.

Apesar do atendimento médico, os dois não resistiram aos ferimentos e morreram na unidade de saúde.

As identidades dos envolvidos não haviam sido divulgadas até a publicação desta reportagem. Equipes da Polícia Civil e da Perícia Científica foram acionadas para realizar os levantamentos no local e apurar as circunstâncias da ocorrência.

Como o caso ainda estava em atendimento durante a noite, a dinâmica do confronto segue sob investigação. As informações divulgadas até o momento são preliminares e deverão ser complementadas pelos órgãos responsáveis ao longo da apuração.

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