Sábado é de variação de nebulosidade e aumento de temperaturas em regiões de MS

Entre o sábado e domingo, pancadas de chuva podem atingir especialmente as regiões sul, sudoeste, centro-norte, norte e nordeste do estado. Porém, a chuva deve ocorrer de maneira irregular e com baixos acumulados

Neste sábado (30), A previsão indica tempo com sol e variação de nebulosidade em Mato Grosso do Sul, com temperaturas que podem atingir valores entre 30-34°C, principalmente nas regiões pantaneira, bolsão e norte do estado. Além disso, esperam-se baixos valores de umidade relativa do ar, variando entre 25-40%, especialmente durante as tardes.

No sábado (30/05), podem ocorrer pancadas de chuva isoladas, especialmente no extremo sul de Mato Grosso do Sul, devido à atuação de um cavado atmosférico, aliado ao avanço de uma frente fria oceânica.

Já entre domingo (31/05) e segunda-feira (01/06), as pancadas de chuva podem atingir especialmente as regiões sul, sudoeste, centro-norte, norte e nordeste do estado. Porém, a chuva deve ocorrer de maneira irregular e com baixos acumulados.

Os ventos estarão bem variáveis atuando entre o quadrante leste e sul com velocidades quevariam entre 30 – 50 km/h, com possibilidade de rajadas pontuais superiores a 50 km/h.

Em relação a previsão de temperaturas por regiões:

Regiões Sul, Cone-Sul e Grande Dourados: Mínimas entre 16-18°C e máximas entre

23-27°C.

Regiões Pantaneira e Sudoeste: Mínimas entre 19-23°C e máximas entre 29-34°C.

Regiões Bolsão, Norte e Leste: Mínimas entre 16-21°C e máximas entre 27-34°C.

Campo Grande (Capital): Mínimas entre 18-20°C e máximas entre 27-29°C.

Com informações do Cemtec.

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