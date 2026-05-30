Suspeito é baleado após tentar tomar arma de policial durante prisão por furto em Campo Grande

Foto: Divulgação
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Um homem de aproximadamente 30 anos foi baleado na perna por um policial militar na tarde dessa sexta-feira (29), durante uma tentativa de prisão por furto no Jardim das Cerejeiras, em Campo Grande. Segundo informações preliminares da PM (Polícia Militar), o disparo ocorreu após o suspeito tentar se apoderar da arma de um dos integrantes da equipe durante a abordagem.

A ocorrência teve início após uma denúncia de furto de bateria. Os policiais foram até a residência da avó do suspeito e o localizaram escondido em um dos quartos do imóvel.

Conforme relato da corporação, ao receber voz de prisão, o homem reagiu, tentou fugir e entrou em luta corporal com os militares. Na tentativa de contê-lo, a equipe utilizou uma arma de choque em duas ocasiões, mas o suspeito continuou resistindo à abordagem.

Ainda de acordo com a versão preliminar da PM, durante o confronto físico o homem tentou retirar a arma de fogo de um dos policiais. Diante da situação, o comandante da guarnição efetuou um disparo que atingiu a perna do suspeito.

Segundo a corporação, a medida teve como objetivo interromper a agressão e garantir a segurança dos policiais envolvidos na ocorrência.

Após ser ferido, o homem recebeu atendimento e foi encaminhado para uma unidade de saúde. O estado de saúde dele não havia sido informado até a publicação desta reportagem.

Durante a apuração do caso, os policiais também descobriram que a bateria furtada havia sido vendida a um estabelecimento de reciclagem. Conforme as investigações iniciais, o suspeito teria utilizado documentos pertencentes ao próprio tio para realizar a negociação.

O familiar foi localizado e acabou detido para esclarecimentos. A Polícia Militar e a Polícia Civil irão apurar as circunstâncias da ocorrência, incluindo a tentativa de furto, a resistência à prisão e o uso da identidade de terceiros na venda do material furtado.

 

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