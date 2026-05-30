Suspeito é baleado após tentar tomar arma de policial durante prisão por furto em Campo Grande

Um homem de aproximadamente 30 anos foi baleado na perna por um policial militar na tarde dessa sexta-feira (29), durante uma tentativa de prisão por furto no Jardim das Cerejeiras, em Campo Grande. Segundo informações preliminares da PM (Polícia Militar), o disparo ocorreu após o suspeito tentar se apoderar da arma de um dos integrantes da equipe durante a abordagem.

A ocorrência teve início após uma denúncia de furto de bateria. Os policiais foram até a residência da avó do suspeito e o localizaram escondido em um dos quartos do imóvel.

Conforme relato da corporação, ao receber voz de prisão, o homem reagiu, tentou fugir e entrou em luta corporal com os militares. Na tentativa de contê-lo, a equipe utilizou uma arma de choque em duas ocasiões, mas o suspeito continuou resistindo à abordagem.

Ainda de acordo com a versão preliminar da PM, durante o confronto físico o homem tentou retirar a arma de fogo de um dos policiais. Diante da situação, o comandante da guarnição efetuou um disparo que atingiu a perna do suspeito.

Segundo a corporação, a medida teve como objetivo interromper a agressão e garantir a segurança dos policiais envolvidos na ocorrência.

Após ser ferido, o homem recebeu atendimento e foi encaminhado para uma unidade de saúde. O estado de saúde dele não havia sido informado até a publicação desta reportagem.

Durante a apuração do caso, os policiais também descobriram que a bateria furtada havia sido vendida a um estabelecimento de reciclagem. Conforme as investigações iniciais, o suspeito teria utilizado documentos pertencentes ao próprio tio para realizar a negociação.

O familiar foi localizado e acabou detido para esclarecimentos. A Polícia Militar e a Polícia Civil irão apurar as circunstâncias da ocorrência, incluindo a tentativa de furto, a resistência à prisão e o uso da identidade de terceiros na venda do material furtado.

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