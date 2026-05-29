Derf prende sete pessoas em 48 horas durante operação contra o crime organizado em MS

O delegado José Roberto de Oliveira, titular da Derf, destacou que as equipes da especializada atuam tanto na Capital quanto na região de fronteira

Sete pessoas foram presas em menos de 48 horas durante ações da Derf (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos) em Mato Grosso do Sul. As diligências fazem parte da Operação Protetor das Fronteiras e Divisas, ligada ao programa Brasil Contra o Crime Organizado, do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

As prisões ocorreram em Campo Grande, Iguatemi e Eldorado entre quarta-feira (27) e esta sexta-feira (29), envolvendo casos de furto, roubo, tentativa de latrocínio e porte ilegal de arma de fogo.

Durante coletiva de imprensa nesta sexta-feira, o delegado José Roberto de Oliveira, titular da Derf, destacou que as equipes da especializada atuam tanto na Capital quanto na região de fronteira. “Nas últimas 48 horas a Derf efetuou sete prisões, sendo uma em flagrante e seis em cumprimento de mandados de prisão, todos decorrentes de investigações da delegacia”, afirmou.

Uma das ocorrências aconteceu na rodovia MS-180, em Iguatemi, onde um homem de 39 anos foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. Com ele, os policiais apreenderam um revólver calibre .38, cinco munições, uma espingarda de pressão e um Volkswagen Gol.

Em Eldorado, policiais tentaram abordar um motociclista na MS-295, mas o suspeito fugiu por uma área de mata. A motocicleta abandonada apresentava sinais de adulteração e será investigada.

Na Capital, a Derf também cumpriu mandados ligados a investigações de roubos e furtos. Um homem de 31 anos foi preso no Aero Rancho por condenação definitiva por roubo. Já no Jardim Columbia, dois suspeitos, de 22 e 23 anos, foram presos preventivamente por envolvimento em um caso de latrocínio tentado.

Outros dois homens, de 20 e 26 anos, foram presos nesta sexta-feira suspeitos de integrarem um grupo responsável por furtos em residências de bairros de alto padrão da região norte de Campo Grande.

Segundo o delegado Edgard Punsky, os criminosos escolhiam imóveis aparentemente vazios e invadiam as casas após verificarem que não havia moradores. “Eles tocavam a campainha e, se ninguém atendesse, ingressavam nas residências rompendo cerca elétrica ou portão”, explicou.

Os dois presos confessaram pelo menos seis furtos, incluindo a invasão à casa de um desembargador do TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul). “Eles afirmaram que levaram um celular e abotoaduras, mas disseram que descartaram os objetos depois”, disse o delegado.

Ainda conforme a investigação, os suspeitos utilizavam veículos alugados ou roubados para circular entre os bairros e cometer os crimes. Ambos já possuem diversas passagens por crimes patrimoniais e haviam sido presos anteriormente pela Derf.

Por Biel Gill

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.