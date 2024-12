Conflito entre facções mobiliza polícia em Mato Grosso do Sul

A tensão entre as facções criminosas PCC (Primeiro Comando da Capital) e CV (Comando Vermelho) desencadeou uma grande operação de combate ao tráfico de drogas e outras atividades criminosas em Mato Grosso do Sul, nesta segunda-feira (23). A ação, coordenada pela Polícia Civil de Bela Vista, teve como objetivo desarticular as estruturas dessas organizações que atuam de forma violenta em diversas regiões do estado.

Em Campo Grande, a operação investigada na prisão de um homem no bairro Tiradentes. Além disso, a ação contornou o cumprimento de mandatos dentro de um presídio da Capital, levando à captura de outro envolvido. O delegado Guilherme Scucuglia Cézar, da Delegacia Especializada em Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros (Garras), destacou a importância da operação para o enfraquecimento das facções que disputam o controle do tráfico de drogas e de outros crimes.

O delegado Eudenir Soares, responsável pela operação em Bela Vista, explicou que a ação envolveu o cumprimento de 10 mandatos de busca e apreensão, resultando na prisão de sete pessoas. Ele também ressaltou que a investigação segue em andamento e que a Polícia Civil continuará suas ações para desmantelar as facções criminosas, que causaram grande impacto na segurança pública local.

A ofensiva faz parte de um esforço maior das autoridades de segurança pública para combater a violência e a criminalidade que têm crescido em Mato Grosso do Sul. O trabalho das forças de segurança não busca apenas prender membros das facções, mas também desmontar suas operações logísticas, financeiras e de tráfico.

