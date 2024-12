Solurb divulga cronograma especial de coleta durante festas de fim de ano em Campo Grande

Com a chegada das festas de fim de ano, a produção de resíduos em Campo Grande aumenta significativamente, o que exige ajustes no serviço de coleta realizado pela Solurb, concessionária responsável pela coleta de lixo, na Capital, que tem mais de 96% de aprovação da população.

De acordo com a convenção coletiva de trabalho, não haverá coleta nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, portanto, a Solurb adotará uma logística diferenciada para minimizar os impactos à população, durante o período entre o Natal e o Ano Novo. Confira a programação especial de coleta da Solurb!

Semana do Natal:

– 24 de dezembro (domingo): Coleta será antecipada em 1 hora;

– 25 de dezembro (segunda-feira): Não haverá coleta;

– 26 de dezembro (terça-feira): Coleta retorna à programação normal.

Semana do Ano Novo:

– 31 de dezembro (domingo): Coleta será antecipada em 1 hora.

– 1º de janeiro (segunda-feira): Não haverá coleta.

– 2 de janeiro (terça-feira): Coleta retorna à programação normal.

A Solurb solicita que, nos dias sem coleta, os moradores não depositem resíduos nas ruas. Essa medida ajuda a evitar o acúmulo de lixo, atrair animais ou causar sujeira e incômodos à vizinhança. Mesmo em períodos de alta demanda, a Solurb reafirma seu compromisso com a limpeza urbana e a sustentabilidade.

Para facilitar o contato com a população, em caso de dúvidas, a Solurb disponibiliza os seguintes canais de atendimento:

Site: www.solurb.eco.br

Telefone 0800: 0800-647-1005

WhatsApp: (67) 99647-1005

