Motorista morre após acidente na BR-060, em Sidrolândia; carro é encontrado na mata

Na manhã desta segunda-feira (23), um motorista perdeu a vida após um acidente na BR-060, em Sidrolândia, cidade situada a aproximadamente 71 quilômetros de Campo Grande. A causa do acidente ainda está sendo investigada.

Dois motoristas de caminhão, que estavam no local, informaram que viram o momento em que o condutor do carro parou no acostamento, saiu do veículo e ficou em pé, com as mãos na cabeça. Depois, o motorista seguiu em frente, ultrapassou os caminhões, mas perdeu o controle do veículo, saindo da pista e indo parar na vegetação.

Quando a polícia chegou, o motorista já estava sem vida. O caso foi registrado como “morte a esclarecer”.