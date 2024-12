PMR apreende carga de 19 Toneladas de maconha na MS-156, em Amambai

Equipe do Batalhão da PMR (Polícia Militar Rodoviária) prendeu, na manhã deste sábado (21), homem que transportava 19 toneladas de maconha na MS-156, em Amambai, distante 351 quilômetros de Campo Grande.

Os Policiais Militares realizavam fiscalização de trânsito e abordagens, no âmbito da Operação Boas Festas da Polícia Militar, com objetivo de prevenir acidentes e combater crimes como tráfico de drogas e contrabando, quando deram ordem de parada ao condutor de uma carreta.

O homem de 34 anos imediatamente apresentou elevado nervosismo com a abordagem, afogando o veículo no meio da pista. Ao ser questionado sobre a carga que transportava, assumiu que estava carregado de fardos de droga, substância análoga à maconha, que ao ser pesada totalizou 19 toneladas, a maior apreensão do ano da Polícia Militar Rodoviária.

Em seguida, o condutor, residente em Peritiba (SC), relatou que na sexta-feira (20) entregou seu veículo a um homem, em Ponta Porã, e o recebeu horas depois, já carregado com o entorpecente. Disse, ainda, que receberia o valor de R$ 80 mil para levar a droga até a cidade de Chapecó-SC.

Diante dos fatos o autor recebeu voz de prisão em flagrante, sendo encaminhado à delegacia juntamente com a carga ilícita e o veículo. O prejuízo ao crime foi estimado em R$ R$ 38,3 milhões.

