Comerciante é preso por armazenar e vender combustível furtado em Nova Andradina

Um comerciante de 50 anos foi preso nesta terça-feira (29) por armazenar e vender ilegalmente mais de mil litros de combustíveis furtados, em uma operação da Polícia Civil realizada em Nova Andradina, a 298 quilômetros de Campo Grande.

A ação, coordenada pela SIG (Seção de Investigações Gerais) em conjunto com o NRI (Núcleo Regional de Inteligência), aconteceu em uma borracharia às margens da Rodovia MS-134. No local, os agentes encontraram 1.150 litros de combustíveis diversos — gasolina, etanol e óleo diesel — armazenados em galões, além de mangueiras e outros materiais utilizados para retirar combustível de caminhões-tanque e abastecer veículos clandestinamente.

De acordo com a polícia, o estabelecimento funcionava como um ponto ilegal de revenda, operando sem qualquer tipo de licença ou autorização dos órgãos reguladores.

O responsável pelo local foi encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina, onde o caso foi registrado pelos crimes de receptação qualificada (por comercializar produto de origem criminosa), crime ambiental (por armazenar substância inflamável sem autorização) e crime contra a ordem econômica (por vender combustíveis de forma irregular e sem licença).

As investigações continuam para apurar a origem exata do combustível e identificar possíveis envolvidos na rede de furtos e distribuição clandestina.

