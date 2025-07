Seis são presos por execução de homem em frente à casa dos pais em Coxim

Vítima já havia sofrido tentativa de homicídio no ínicio do ano; crime teria sido encomendado por facção com atuação regional



Seis pessoas foram presas durante a investigação da execução de Edeilson Cardoso dos Santos, de 40 anos, morto com um tiro no pescoço na madrugada de domingo (27), em Coxim, região norte do Estado. A vítima, conhecida como “Delzin”, foi assassinada em frente à casa dos pais, no Bairro Vale do Taquari, próximo à BR-359.

Segundo a Polícia Civil, Edeilson foi atacado por dois homens em uma motocicleta, por volta da meia-noite. A perícia encontrou no local uma cápsula deflagrada e um projétil de pistola 9 mm, o que reforça a suspeita de execução planejada. Familiares da vítima ouviram o disparo e a encontraram caída já sem vida.

O crime ocorreu na mesma rua onde Edeilson foi alvo de uma tentativa de homicídio em janeiro. Na ocasião, ele e outro homem foram atacados por uma dupla em uma moto. O segundo alvo daquele atentado foi morto em 1º de junho, em ataque semelhante, também em Coxim.

Com base nesse padrão e nas características da ação, a Polícia Civil passou a tratar o caso como parte de um conflito entre facções criminosas. A partir de diligências e informações de inteligência, os investigadores chegaram ao endereço onde o crime teria sido planejado. Quatro pessoas foram presas no local. Outras duas, suspeitas de terem executado o homicídio, foram localizadas em Rio Verde de Mato Grosso e levadas para a Delegacia de Coxim.

Segundo a investigação, o grupo agia com divisão de tarefas: enquanto alguns articulavam a execução e forneciam os instrumentos do crime, outros atuavam diretamente no assassinato ou na ocultação de provas. O principal suspeito de liderar a ação em Coxim seria um homem de 21 anos, apontado como integrante de uma facção criminosa com domínio sobre a região. Ele teria cedido a casa usada como base e providenciado a motocicleta e a arma.

Também foram identificados envolvidos responsáveis por recolher a arma após o crime e por resgatar a moto abandonada no local. Além dos celulares dos suspeitos, a polícia recuperou o aparelho da vítima, que poderá conter informações relevantes para o inquérito.

Todos os detidos foram autuados por homicídio qualificado e por integrar organização criminosa. A Polícia Civil representou pela prisão preventiva dos envolvidos. O caso segue em investigação.

