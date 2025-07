Frio segue pela manhã e geada pode atingir Ponta Porã e Dourados nesta quarta-feira em MS

Amanhecer será gelado em várias regiões do Estado; temperaturas sobem à tarde, com tempo aberto e baixa umidade do ar

Mato Grosso do Sul deve enfrentar mais uma manhã gelada nesta quarta-feira (30), especialmente nas regiões sul e sudoeste. Em cidades como Ponta Porã e Dourados, a previsão indica possibilidade de geada nas primeiras horas do dia, com mínimas de 7°C e 8°C, respectivamente. A combinação de céu limpo e vento fraco favorece o resfriamento noturno, comum neste período do inverno.

Na região central, Campo Grande também terá um amanhecer frio, com mínima prevista de 9°C. Ao longo do dia, o tempo se mantém estável e com céu claro, e a temperatura sobe gradualmente, podendo chegar aos 25°C. O destaque fica para os ventos moderados com rajadas durante a tarde e noite, que devem aumentar a sensação de frio em alguns momentos.

Já no Pantanal, Corumbá terá uma quarta-feira de céu com poucas nuvens e variação térmica mais acentuada. A mínima será de 13°C, e a máxima deve alcançar os 31°C, com umidade relativa do ar variando entre 20% e 80%, o que exige atenção com hidratação e cuidados com a saúde respiratória.

Em todas as cidades, não há previsão de chuva. A massa de ar seco mantém o tempo firme e as temperaturas típicas do inverno sul-mato-grossense: manhãs frias, tardes amenas a quentes e noites novamente frias. A umidade relativa do ar pode atingir níveis críticos, abaixo de 30% em vários municípios, especialmente no período da tarde.

Segundo os dados meteorológicos, os ventos devem soprar com baixa intensidade em quase todo o Estado, predominando das direções leste e nordeste, contribuindo para a estabilidade do tempo.

