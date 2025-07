Clássico entre Corinthians e Palmeiras agita as oitavas da Copa do Brasil nesta quarta-feira

Cinco partidas movimentam nesta quarta-feira (30) a rodada de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, com destaque para o aguardado clássico paulista entre Corinthians e Palmeiras, às 20h30 (horário de MS), na Neo Química Arena, em São Paulo.

O dérbi marca o reencontro dos rivais em momentos distintos na temporada. O Corinthians tenta encerrar uma sequência de resultados negativos e conter a crise que atinge o clube dentro e fora de campo. Já o Palmeiras chega embalado, vivendo a melhor fase do ano sob o comando do técnico Abel Ferreira.

Além do clássico paulista, outros quatro confrontos abrem a fase eliminatória da competição nacional nesta noite. Confira a agenda completa e onde assistir:

Jogos desta quarta-feira – Oitavas de final da Copa do Brasil

– 18h – CSA x Vasco (Sportv e Premiere)

– 18h30 – Bahia x Retrô (Amazon Prime Video)

– 18h30 – Cruzeiro x CRB (Amazon Prime Video)

– 20h30 – Internacional x Fluminense (Sportv, Premiere e Amazon Prime)

– 20h30 – Corinthians x Palmeiras (Globo, Sportv, Premiere e Amazon Prime)

Os duelos de volta estão previstos para a próxima semana, quando serão definidos os classificados às quartas de final da competição.

