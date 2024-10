Comediante Danilo Gentili é vítima de golpe aplicado por quadrilha de Mato Grosso do Sul

O comediante Danilo Gentili foi vítima de um golpe de falsificação de boletos, emitido por seu escritório de advocacia. A quadrilha, originária de Mato Grosso do Sul, enganou Gentili ao fazê-lo acreditar que estava abandonando serviços legais. A Polícia Civil de São Paulo, responsável pela investigação, ainda não divulgou o valor do prejuízo sofrido pelo humorista.

Na semana passada, três pessoas envolvidas no golpe foram presas em Mato Grosso do Sul durante uma operação coordenada pelo Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope), em conjunto com a Delegacia Antissequestro (DAS) de São Paulo. Adilson Becker Rodrigues e Eduarda Gabrielly dos Santos Freire foram detidos na cidade de Dourados, a aproximadamente 251 quilômetros de Campo Grande, enquanto uma terceira pessoa foi presa em Iguatemi. O nome dessa última ainda não foi revelado pelas autoridades.

O golpe foi aplicado em fevereiro deste ano, e desde então, a quadrilha estava sob investigação. Além das fraudes praticadas contra Gentili, o grupo também é acusado de envolvimento em crimes mais graves, como o sequestro de um caminhoneiro ocorrido em setembro. Segundo a Polícia Civil de São Paulo, a vítima foi atraída para uma falsa oferta de trabalho e, uma vez capturada, foi coagida a fornecer senhas de aplicativos bancários. Com acesso às contas, os criminosos realizaram diversas transações e compras. Além disso, a quadrilha executou um resgate da família do caminhoneiro.

As autoridades acreditam que o grupo criminoso tem outros membros e possíveis vítimas, e as investigações continuam para identificar todos os envolvidos. A operação segue com a colaboração entre as polícias de São Paulo e Mato Grosso do Sul, com foco em desmantelar por completo a rede de estelionatários que tem atuação em diferentes regiões do país.

