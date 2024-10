Três jovens de MS morrem em acidente de carro no Paraná

Um grave acidente ocorrido na terça-feira (22), na cidade de Umuarama, no Estado do Paraná, deixou três jovens mortos. Jhonatan Silva Rodrigues, Alisson Neves Rodrigues e Valter de Lima, com idades entre 19 e 25 anos, viajavam a trabalho para Campo Mourão quando o veículo em que estavam colidiu com outro automóvel. De acordo com o site O Bemdito, de Umuarama, a colisão aconteceu na BR-487, mais conhecida como Estrada Boiadeira.

Os jovens, naturais de Itaquiraí, distante a 405 quilômetros de Campo Grande, trabalhavam para uma empresa especializada em montagem industrial de silos e outras estruturas para uma cooperativa. Eles seguiam uma rotina intensa, permanecendo em Campo Mourão (PR), por cerca de 20 dias a cada ciclo de trabalho, antes de retornar à cidade de origem para alguns dias de descanso.

No momento do acidente, o trio estava a caminho de mais um período de trabalho. O condutor do outro veículo, tem 24 anos, é morador de Umuarama, e sofreu ferimentos graves. Ele foi atendido pelas equipes do Samu ( Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros transferido de helicóptero para o hospital da região, onde permanece sob cuidados médicos.

Com o forte impacto da colisão, os três trabalhadores morreram no local. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades locais, e não se descarta a possibilidade de imprudência ou falha mecânica.

