Homem cai em golpe e perde R$2 mil ao tentar comprar passagens aéreas

Um homem de 51 anos procurou a polícia após ser vítima de um golpe na tewntativa de comprar passagens aéreas por um site que acreditava ser de uma grande companhia conhecida. O homem é residente do bairro Parque Alvorada em Dourados.

De acordo com informações do site Dourados News, o homem no relato a polícia disse que acessou o site da companhia farsante no último dia 18 de outubro e se interessou por uma promoção de passagens com destino a Maceió no valor R$ 313.

Vendo a oferta atrativa das passagens, o homem acabou comprando quatro passagens de ida e quatro de volta, no trecho Maceió-Campo Grande. O pagemtno exigido foi apenas via PIX, já que não era possível pagar via cartão de crédito. O homem acabou fazendo a transação, ele dsise que recebu um e-mail de donfirmação, mas que ao baixar o aplicativo da Latam os códigos recebidos não constavam na alicação baixada.

Ele só percebeu que caiu num golpe depois que pesquisou informações e viu que CNPJ fornecido não era da empresa. Depois disso, ele foi procurar a polícia para registrar boletim de ocorrência.

A polícia informa que muitas emrpesas utilizam de falcatruas para parecerem com sites oficias, mas a farsa pode ser descoberta quando as pessoas verificam com atenção o endereço do site e confirmam informações sobre a empresa como o CNPJ por exemplo.

Leia Mais

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.