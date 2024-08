Comboio é interceptado com mais de 2 mihlões em materiais ilegais pelo DOF

Ontem, terça-feira(20), cinco veículos carregados com produtos de contrabando e descaminho foram apreendidos pelo DOF (Departamento de Operações de Fronteira) na cidade de Maracaju, a 159km de Campo Grande.

Foram presos cinco homens, com idades entre 23 anos e 32 anos, que conduziam os carros. A prisão ocorreu durante um bloqueio na MS-164 realizados pelos policiais, próximo ao cruzamento com a MS-462, zona rural do município.

Os policiais abordaram o veículo e encontram nos automóveis, cigarros, vestuários, eletrônicos, aparelhos de telefone celular entre outros itens.

Questionados, todos afirmaram que pegaram os produtos em Pedro Juan Caballero, no Paraguai, e levariam até Campo Grande. Os materiais apreendidos, avaliados em R$ 1,9 milhão, foram encaminhados à Receita Federal de Ponta Porã.

Outra apreensão

Ainda em Maracaju, o DOF apreendeu um veículo Nissan V-Drive, na BR-267, carregado com eletrônicos, aparelhos de telefone celular e cigarros eletrônicos. Uma mulher de 49 anos, que conduzia o veículo, foi detida. Os materiais apreendidos, avaliados em mais de R$ 80 mil, foram encaminhados à Receita Federal de Ponta Porã.

As ações do DOF aconteceram dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública).

O DOF deixa um canal aberto direto para que a população tirar dúvidas, faça reclamações e denúncias anônimas pelo telefone 0800 647-6300. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana.

