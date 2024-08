PF apreende 250 quilos de cocaína escondidos em carreta

Equipe da PF (Polícia Federal) apreendeu, nesta quarta-feira (21), na BR-463, em Ponta Porã, distante 329 quilômetros de Campo Grande, 250 quilos de cocaína.

Conforme informações, os agentes realizavam fiscalização na rodovia, quando pararam uma carreta que vinha da cidade que faz fronteira com o Paraguai.

Ao vistoriar o veículo, os agentes encontraram os tabletes escondidos no interior. Não foi informado para onde a droga seria levada e qual o valor da quantidade apreendida.

O homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado à delegacia de Polícia Federal em Ponta Porã, onde está à disposição da Justiça.

