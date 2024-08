Helicóptero identifica caminhão com cocaína em fundo falso em Dourados

Uma ficalização áerea da PRF (Polícia Rodoviária Federal) contriubiu para uma apreesão de um caminhão caçamba carregado de drogas na manhã desta terça-feira(20), em Dourados.

A cocaína estava escondida no interior do veículo por meio de um fundo falso em toda a extensão da caçamba. A ação contou com apoio do Núcleo de Operações Aéreas e faz parte da operação Conatus de combate ao narcotráfico.

De acordo com as informações do site Dourados News, o veículo precisou ser encaminhado ao Corpo de Bombeiros, para que as drogas sjeam retiradas com as ferramentas da coporação.

A polícia fez a identificação do caminhão e realizou a apreensão no meio da cidade. O veículo iria carregar soja e tinha como destino a cidade de Maringá, no Paraná, as placas do caminhão eram de Umuarama–PR.

Não foi divulgada se há pessoas presos e a pesagem das drogas.

