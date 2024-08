Campo Grande lidera ranking de competitividade entre cidades do Centro-Oeste e é destaque em transparência e gestão

Campo Grande é a cidade mais competitiva da região Centro-Oeste, conforme o Ranking de Competitividade dos Municípios, divulgado nesta quarta-feira (21) pelo Centro de Liderança Pública (CLP), consolidando-se como referência em gestão pública, capital humano e dinamismo econômico. A Capital também se destaca por atingir a 1ª colocação em transparência municipal e a 2ª em funcionamento da máquina pública.

Os avanços refletem os esforços contínuos da gestão da prefeita Adriane Lopes (PP), que priorizou a eficiência e a clareza na administração pública. O município subiu seis posições no ranking nacional em relação ao ano passado, ocupando o 86º lugar no ranking nacional.

No quesito “funcionamento da máquina pública”, a Capital avançou impressionantes 23 posições, ocupando o 2º lugar. Além disso, o município obteve um desempenho exemplar em transparência municipal, onde alcançou a 1ª colocação.

A prefeita Adriane Lopes, que está à frente da gestão há dois anos, ressaltou o compromisso de sua administração com a eficiência e a transparência na gestão pública. “Este resultado é fruto de um trabalho incansável para garantir que Campo Grande seja uma cidade que oferece qualidade de vida, oportunidades e transparência para seus cidadãos. Avançamos muito, mas estamos apenas começando. Nossa meta é continuar inovando e investindo no que realmente importa para a população”, afirmou Adriane Lopes.

“O reconhecimento do CLP é um indicativo claro de que estamos no caminho certo. Nosso compromisso é continuar trabalhando com seriedade e transparência, sempre buscando melhorias que impactem positivamente a vida dos campo-grandenses. Campo Grande está se tornando uma referência não só no Centro-Oeste, mas em todo o Brasil”, destacou a prefeita.

Além dos avanços na transparência e no funcionamento da máquina pública, Campo Grande também apresentou melhorias significativas em qualidade da informação contábil e fiscal, subindo 190 posições nesse indicador, e ocupando agora a 112ª colocação. Esses avanços reforçam a eficiência da gestão financeira da cidade e abrem espaço para novas oportunidades de crescimento.

Com uma população de mais de 898 mil habitantes e uma posição estratégica como polo regional, Campo Grande continua a se destacar no cenário nacional. No ranking de competitividade, a capital sul-mato-grossense foi a única representante da região Centro-Oeste entre os 100 municípios mais bem posicionados, superando cidades como Goiânia (GO), Cuiabá (MT) e Três Lagoas (MS).

O reconhecimento no Ranking de Competitividade dos Municípios evidencia o esforço contínuo da gestão Adriane Lopes em transformar Campo Grande em uma cidade mais competitiva, eficiente e justa para todos. “Esse resultado nos motiva a continuar buscando soluções inovadoras e sustentáveis para o futuro de Campo Grande. Sabemos que ainda há muito a ser feito, e é por isso que precisamos continuar com esse trabalho. Campo Grande merece o melhor, e vamos seguir em frente com determinação”, finalizou a prefeita.

Com uma administração focada na melhoria contínua e na responsabilidade fiscal, Campo Grande avança em direção a um futuro próspero, demonstrando que uma gestão pública eficiente pode, de fato, transformar a realidade de uma cidade e melhorar a vida de seus cidadãos.

