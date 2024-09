Colisão na BR-262 deixa dois feridos na saída para Terenos

Na tarde de domingo (15),um acidente na BR-262, entre as cidades de Campo Grande e Terenos, envolvendo um veículo de passeio e uma caminhonete, deixou duas pessoas feridas, após os veículos colidirem.

Conforme o registro policial, o acidente aconteceu próximo à margem da rodovia e, testemunhas relataram que, após o impacto, os ocupantes dos automóveis saíram dos veículos e aguardaram socorro no local.

Policiais penais que passavam pela rodovia, ao presenciarem a situação, prestaram os primeiros socorros até a chegada do resgate.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), também foi acionada para apurar as circunstâncias do acidente e fornecer mais informações sobre o estado de saúde dos envolvidos. Até o momento, não há informações sobre as vítimas.

*Matéria editada às 9h40 para atualização de informações.

