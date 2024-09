Duas pessoas morrem em acidente na BR-163, em Nova Alvorada do Sul

De acordo com informações, chovia muito no local, o que pode ter causado o acidente

No fim da tarde de ontem (15), um acidente envolvendo dois veículos na BR-163 deixou dois mortos. O acidente ocorreu próximo a ponte seca, no trecho entre Nova Alvorada do Sul e Rio Brilhante.

De acordo com informações, chovia muito no local, o que pode ter causado o acidente.

A rodovia que é administrada pela CCRVia ficou bloqueada nos dois sentidos entre o km 352 e 353. Com o impacto da batida um dos veículos ficou às margens da rodovia e o outro no meio da pista.

Até o momento da apuração da notícia não houve identificação de quem eram as vítimas do acidente.

