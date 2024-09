Caso ‘Playboy da Mansão’: julgamento começa hoje em Campo Grande

Começa nesta segunda-feira (16), em Campo Grande, o julgamento do assassinato de Marcel Costa Hernandes Colombo – “Playboy da Mansão”. Serão julgados Jamil Name Filho, conhecido como “Jamilzinho”, o ex-guarda municipal Marcelo Rios, e o policial federal aposentado Everaldo Monteiro de Assis. O crime ocorreu em outubro de 2018, quando Colombo foi morto a tiros em uma cachaçaria na Avenida Fernando Corrêa da Costa.

Name será ouvido por videoconferência da Penitenciária Federal de Mossoró, enquanto os outros dois réus estarão presentes no tribunal. O julgamento será conduzido pelo juiz Aluízio Pereira dos Santos e seguirá o mesmo formato do julgamento do estudante Matheus Coutinho, no qual Name já foi condenado a 23 anos de prisão, também por assassinato, ocorrido em abril de 2019.

O julgamento está previsto para acontecer até o dia 19 de setembro, com o dia 20 reservado para imprevistos. O acesso ao tribunal será por ordem de chegada, sem distribuição de senhas, e o público excedente poderá acompanhar o processo virtualmente em uma sala extra. O juiz solicitou reforço das forças de segurança e proibiu manifestações e o uso de camisetas ou cartazes com mensagens sugestivas.

Segundo o MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul), o assassinato do “Playboy da Mansão” teria sido planejado e executado por ordem de Jamil Name. Um erro na execução resultou em um segundo homem sendo atingido pelos disparos. A rixa entre Colombo e Name começou em 2016.

