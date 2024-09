Funsat inicia semana com 2,2 mil vagas de emprego em Campo Grande

Aqueles que procuram emprego em Campo Grande, a Funsat (Fundação Social do Trabalho) inicia a semana com 2.227 vagas, nesta segunda-feira (16). São ofertadas oportunidades para 180 funções para diversas áreas e níveis de experiência, inclusive para quem não tem experiência e PCDs (Pessoas com Deficiência).

Na lista, estão vagas para açougueiro, ajudante de motorista, auxiliar de limpeza, balconista de açougue, eletricista, faturista, fiscal de loja, motorista carreteiro, professor de língua inglesa, químico de curtume, técnico de suporte de T.I, entre outras.

Como participar?

Os interessados em participar dos processos seletivos devem fazer a atualização cadastral na Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória. O atendimento é das 07h às 17h.

É preciso levar documentos pessoais com foto e Carteira de Trabalho, no caso de Carteira de Trabalho Digital, traga o celular com bateria e recarga, para acesso aos dados.