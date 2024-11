Confira as interdições programadas para este feriado e fim de semana em Campo Grande

A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) divulgou, uma relação com os nomes das ruas que serão interditadas nesta sexta-feira (15), feriado de Proclamação da República.

As interdições serão feitas para a realização de eventos culturais, ações esportivas, religiosas e políticas, religiosos.

Por meio de nota, a Agetran reforçou o a necessidade de atenção, tanto de condutores quanto de pedestres, durante seus deslocamentos. Confira abaixo a relação dos locais e seus horários de interdição.

Sexta-feira (15)

– Evento Beneficente – 15h às 23h

Rua Pedro Celestino, entre a Av. Afonso Pena e a Rua 15 de Novembro

– Show Musical – 20h às 23h

Tv. do Touro com a Rua Eduardo Perez

– Evento Religioso – 18h às 21h

Rua Eng. Edno Machado, nº 344, entre a Rua Felipe Safadi Nogueira e Rua Carangola

– Evento Religioso – 15h às 23h

Rua Nazaré, nº 114, entre a Rua Frei Caneca e Rua Pinheiro Machado

Sábado (16)

– Techno na Rua – 14h às 23h

Rua Temístocles, entre a Rua 14 de Julho e Avenida Calógeras

– Evento Religioso – 13h às 22h

Rua Formosa, nº 200, entre a Rua Antônio de Morais Ribeiro e Rua Tenente Lira

– Natal Solidário – 9h30 às 20h

Rua Camaraípe, nº 297, entre a Rua Jauaperi e Rua Nhamundá

Domingo (17)

– Evento Religioso – 18h às 22h

Rua Nero Lerina da Silva, entre a Rua Dr. Zerbini e Avenida Afonso Pena

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais