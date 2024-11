Caminhoneiro bate em carreta e morre após filmar rio Paraná em Bataguassu

Na tarde última quarta-feira(13), por volta das 15h20, um caminhoneiro morreu após colidir com outro caminhão no km 6 da rodovia Manoel da Costa Lima, próximo à Ponte Hélio Serejo, fonteira entre Bataguassu e Presidente Epitácio (SP). O homem teria distraído filmando o Rio Paraná quando a colisão aconteceu.

O acidente aconteceu no km 6 da rodovia Manoel da Costa Lima. O homem foi identificado como Evandro Luiz Teixeira, de 49 anos. O caminhão que ele conduzia tinha uma carga de papelão reciclado e placas de Joinville (SC).

Evandro teve traumatismo torácico e parada cardiorrespiratória. O Corpo de Bombeiros de Bataguassu e Presidente Epitácio prestaram socorro. Ele foi encaminhado para a Santa Casa de Presidente Epitácio, mas não resistiu e chegou já sem vida no hospital.

De acordo com o site Cenário MS, o tráfego estava no sistema “pare e siga” devido obras de manutenção. Trabalhadores no local que sinalizavam a via, disseram que o homem trafegava na velocidade da via e filmava a paisagem do Rio Paraná com um celular, e não teria percebido a sinalização de pare e siga. Ele teria tentado frear, mas não conseguiu evitar a colisão com o outro caminhão.

O acidente grave deixou destroços e marcas de frenagem na pista porque os veículos foram arrastados por cerca de 70 metros após a batida. O caminhão do homem teve um vazamento de combustível. O Corpo de Bombeiras teve que conter o vazamento para evitar uma explosão, além disso equipes da Energisa também ajudaram na contenção com areia.

A pista ficou interditada por cerca de uma hora, os dois sentidos ficaram congestionados. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Bataguassu também esteve no local para investigar as circunstâncias do acidente.

