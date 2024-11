Vítima não identificada morre em acidente na MS-306 em Chapadão do Sul

No inicio da tarde de hoje (08), uma pessoa, ainda não identificada, morreu em acidente envolvendo uma caminhonete e carreta na MS-306, em Chapadão do Sul.

De acordo com informações, a caminhonete S10 e a carreta seguiam no mesmo sentido da pista, quando a S10 bateu na traseira da carreta ficando com a frente destruída.

A vítima que estava na caminhonete veio a óbito devido aos ferimentos, sem possibilidades de ser socorrida. O Corpo de Bombeiros foi acionado e uma equipe da concessionária Way-306 também está no local do acidente.

O trânsito ficou parcialmente parado, com apenas uma via liberada para tráfego.

