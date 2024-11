Sábado em MS será com céu aberto e pancadas de chuva isoladas

O sábado (9) amanheceu com céu claro e sol predominante em quase todos os municípios de Mato Grosso do Sul. A previsão é de tempo firme ao longo do dia, embora o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) alerte para a possibilidade de pancadas de chuva isoladas em todas as regiões do estado, devido a variações na nebulosidade.

De acordo com o Cemtec, as pancadas de chuva têm maior probabilidade de ocorrer nas regiões centro-norte, nordeste e leste de Mato Grosso do Sul. Esse fenômeno é impulsionado pela atuação de uma alta pressão atmosférica, que transporta umidade para essas áreas, criando condições favoráveis para chuvas esparsas.

Campo Grande deverá registrar temperaturas entre 22°C e 27°C. Já na região pantaneira, as cidades de Corumbá e Aquidauana poderão ter máximas de 31°C e 30°C, respectivamente. Porto Murtinho, conhecida por seu clima quente, é uma das cidades que registrará a temperatura mais elevada do dia, com máxima prevista de 32°C.

Na região sul, o município de Ponta Porã poderá alcançar até 28°C, enquanto Dourados e Iguatemi têm previsão de chegar a 31°C. Nas cidades de Coxim e Camapuã, no norte do estado, as máximas esperadas são de 30°C e 28°C, respectivamente.

Com variação de nebulosidade e calor ao longo do sábado, o dia deve seguir com temperaturas elevadas e céu parcialmente encoberto em algumas áreas. Mesmo com o predomínio do tempo firme, o transporte de umidade e as condições atmosféricas sinalizam que as pancadas de chuva podem surpreender os sul-mato-grossenses a qualquer momento.

Com informações do Cemtec

