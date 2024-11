Homem é atropelado por ônibus em faixa de pedestres na Rua Brilhante em Campo Grande

Na tarde de sexta-feira (8), um homem foi atropelado por um ônibus enquanto atravessava a faixa de pedestres na Rua Brilhante, no bairro Vila Bandeirantes, em Campo Grande. O acidente aconteceu por volta das 16h00, na esquina com a Rua Dr. Mario Quintanilha, e deixou a vítima, que ainda não foi identificada, com traumatismo craniano grave.

De acordo com o Batalhão da Polícia Militar de Trânsito, o homem estava consciente, mas desorientado, quando foi socorrido pela equipe de resgate da Ursa (Unidade de Resgate de Saúde Avançado) do Corpo de Bombeiros. Ele foi encaminhado para atendimento emergencial no Hospital Santa Casa de Campo Grande.

Imagens de uma câmera de segurança mostram o homem aguardando para atravessar com sacolas nas mãos, em frente a um hipermercado. Ao iniciar a travessia pela faixa de pedestres, o semáforo abriu para os veículos que transitavam pela Rua Dr. Mario Quintanilha, e o homem foi atingido quando estava próximo de concluir a travessia. Uma mancha de sangue ficou no asfalto, marcando o local do impacto.

O acidente aconteceu durante o horário de pico, o que contribuiu para a lentidão no trânsito na região. Com o corredor de ônibus interditado, os veículos do transporte público que seguiam em direção ao Terminal Bandeirantes foram desviados para as pistas normais, o que intensificou o congestionamento na Rua Brilhante.

O motorista do ônibus envolvido no acidente permaneceu no local, mas preferiu não falar com a imprensa. Em nota oficial, a assessoria de comunicação do Consórcio Guaicurus, responsável pelo transporte público de Campo Grande, informou que está apurando as circunstâncias do ocorrido.

