Agricultor é arrastado e atropelado por tratorista bêbado em Sete Quedas; vítima está em estado grave

Discussão em frente à casa da vítima terminou em atropelamento; suspeito foi preso em flagrante por tentativa de homicídio e embriaguez ao volante

Um agricultor ficou gravemente ferido na noite de sexta-feira (22) após ser atropelado durante uma briga em Sete Quedas, na fronteira com o Paraguai. O suspeito, identificado como Edimar Florentino Ferreira, foi preso em flagrante pela Polícia Militar sob acusação de tentativa de homicídio e embriaguez ao volante.

Segundo a ocorrência, a vítima Aurelio Britez Gimenez foi socorrida com hemorragia interna e fratura na pelve. Ele recebeu atendimento inicial no hospital da cidade, mas precisou ser transferido para Salto de Guaíra, no Paraguai, devido à gravidade dos ferimentos.

Testemunhas relataram que Aurelio discutia com Edimar em frente à própria residência, no centro da cidade, pouco antes do atropelamento. A esposa do agricultor contou que o autor chegou em uma caminhonete F-350, chamou o marido para fora de casa e, após alguns minutos, os dois começaram a discutir.

Ainda conforme o relato, Edimar chegou a segurar a vítima pelos braços dentro do veículo e arrancou o veículo em seguida, arrastando Aurelio pela rua. O agricultor conseguiu se soltar, mas caiu na pista, momento em que foi atropelado pela caminhonete conduzida por Edimar, que fugiu logo depois.

A Polícia Militar localizou o suspeito em sua casa. Ele apresentava sinais visíveis de embriaguez, com dificuldades para falar e andar. Aos policiais, Edimar disse que esteve na casa do agricultor para entregar dinheiro e que apenas acelerou o veículo porque estava sendo segurado. Ele nega ter atropelado a vítima.

A Polícia Civil investiga o caso.

