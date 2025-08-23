Inmet emite três alertas para Mato Grosso do Sul: ventos fortes, queda de temperatura e baixa umidade

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu três alertas amarelos para Mato Grosso do Sul, que estão em vigor entre sexta-feira (22) e segunda-feira (25). Os avisos englobam riscos relacionados a vendavais, declínio de temperatura e baixa umidade relativa do ar.

O alerta para ventos fortes vale praticamente para todo o Estado e está em vigor das 9h às 21h deste sábado (23). Os ventos podem variar entre 40 km/h e 60 km/h, com baixo risco de queda de galhos de árvores e pequenos transtornos em áreas urbanas.

Frio chegando no domingo

Outro aviso emitido pelo Inmet prevê declínio de temperatura a partir das 12h de domingo (24), com duração até a manhã de segunda-feira (25). A queda será de 3 ºC a 5 ºC em municípios localizados em uma faixa que vai do norte ao sudeste do Estado. O instituto classifica o risco à saúde como leve, mas orienta a população a se preparar para a mudança brusca de clima.

Umidade em níveis críticos

Desde sexta-feira (22), o Estado também enfrenta baixa umidade relativa do ar. O índice deve variar entre 30% e 20% até às 20h deste sábado (23). Nesses níveis, há risco baixo à saúde, mas especialistas alertam para sintomas como ressecamento da pele, desconforto nos olhos, nariz e garganta, além de maior chance de incêndios florestais.

O Inmet recomenda que a população evite exposição prolongada ao sol, mantenha hidratação adequada e procure locais arejados. Em caso de rajadas de vento, a orientação é não se abrigar debaixo de árvores nem estacionar veículos próximos a placas de publicidade.

Mais informações podem ser acompanhadas em tempo real pelo site do Inmet e pela Defesa Civil Estadual.

