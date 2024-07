Histórico: Brasil conquista primeira medalha da ginástica artística feminina por equipes

Pela primeira vez, o Brasil conquistou uma medalha na disputa da final por equipes da ginástica artística feminina. O inédito bronze veio depois de uma disputa acirrada, definida no último aparelho. Estados Unidos ficou com o ouro e Itália a prata.

Representaram o Brasil, a medalhista de ouro no salto em Tóquio, Rebeca Andrade, Flávia Sraiva, a veterana Jarde Barbosa, Lorrane Oliveira e Júlia Soares que fez sua estreia nos jogos olímpicos. Nesta formação, três geraçõs da ginástica brasileira se reúnem em um único time.

A disputa

A equipe brasileira participou da rotação junto com a China. A ordem de apresentação nos aparelhos foi: barras assimétricas, trave, solo e salto.

A nota mais alta no último aparelho, o salto, permitiu que o Brasil alavancasse na posição final, Rebeca Andrade conseguiu 15.100. Depois da prova, a equipe aguardava notas de outros times para saber a posição final. Grã-Bretanha e Candá não conseguiram passar o Brasil, confirmando o bronze inédito na modalidade para o país.

