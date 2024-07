Idosa perde mais de R$ 5 mil em golpe de revisão de contratos em Bataguassu

A mulher contratou a empresa para auxiliá-la na solução de um problema que estava tendo com as parcelas de seu veículo Fiesta Sedan 2013

Uma idosa de 62 anos, moradora de Bataguassu, foi vítima de um golpe promovido por uma empresa de assessoria de revisão em contratos financeiros.

A mulher contratou a empresa para auxiliá-la na solução de um problema que estava tendo com as parcelas de seu veículo Fiesta Sedan 2013. Segundo a proprietário do veículo, os juros estavam abusivos e por isso precisava de ajuda.

A empresa iria quitar o veículo no valor de R$ 4.800,00 e devolveria o valor dos juros abusivos a idosa, estimado em R$ 11.000,00, porém, não foi o que aconteceu.

A mulher teve que pagar mais de R$5 mil de despesas operacionais da empresa, que não quitou o veículo e por isso, continua recebendo cobrança do banco.

O caso foi registrado pela idosa na Delegacia de Bataguassu, onde o caso segue sendo investigado.

