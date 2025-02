Ciclista morre atropelado por carreta na BR-163 em Nova Alvorada do Sul

Na noite de ontem (2), Maycon Roberto dos Santos, de 36 anos, morreu após ser atropelado por uma carreta na BR-163, no trecho da cidade de Nova Alvorada do Sul, localizada a aproximadamente 116 quilômetros de Campo Grande.

Ainda não há informações detalhadas sobre as circunstâncias do acidente. Segundo informações preliminares, Maycon seguia de bicicleta pela rodovia quando invadiu a pista e foi atingido pela carreta. O motorista afirmou que o acidente ocorreu de forma rápida, sem tempo hábil para evitar a colisão, e que o veículo acabou passando sobre a vítima.

Equipes de resgate da concessionária CCR MSVia, que administra a rodovia, e do Corpo de Bombeiros foram acionadas imediatamente. No entanto, não houve possibilidade de salvamento, e a morte foi constatada ainda no local.

Maycon Roberto dos Santos era morador de Campo Grande. As autoridades seguem investigando o caso para esclarecer as causas do acidente e eventuais responsabilidades.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais