Embriagado, homem provoca acidente com três motocicletas, no bairro Nova Lima

Em Campo Grande, na noite de domingo (2), um homem de 58 anos foi detido por dirigir sob efeito de álcool após provocar um acidente na Avenida Gualter Barbosa, no bairro Nova Lima. O condutor de uma camionete Hilux, ao colidir com um Subaru HRI, arrastou três motocicletas, das marcas Fazer, Titan e BRC, por uma distância aproximada de 150 metros na Rua Júlio Prestes.

Testemunhas do acidente comunicaram à Polícia Militar, que ao chegar ao local, encontrou o condutor deitado no chão, com lesões na cabeça, provocadas por indivíduos que se revoltaram com o acidente.

Quando o abordaram, os agentes policiais notaram que o condutor aparentava estar claramente alcoolizado. Ao fazer buscas na camionete, duas latas de cerveja estavam fechadas e uma estava aberta. Os policiais oferecerem o teste de bafômetro, mas o homem se recusou a realizá-lo.

Devido aos ferimentos, o autor foi encaminhado ao UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Nova Bahia e posteriormente preso em flagrante para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol por embriagues ao volante