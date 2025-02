Bebado, vereador atropela pedestre em Ribas do Rio Pardo

Na madrugada deste domingo (2), um acidente envolvendo um veículo Hyundai Creta, de cor preta, ocorreu em Ribas do Rio Pardo, cidade situada a cerca de 100 km de Campo Grande. O acidente aconteceu

Após as investigações iniciais realizadas pela polícia, foi descoberto que o veículo envolvido no acidente pertence ao vereador recém-empossado Lucas Lopes (PT). Ele colidiu com um caminhão após atropelar uma pessoa na Rua Aniceta Rodrigues de Souza, às margens da BR-262.

Segundo a página Ribas Ordinário, testemunhas informaram que o motorista estava aparentemente embriagado no momento do acidente e teria fugido do local após o atropelamento, sendo interrompido apenas pela colisão com o caminhão. O impacto fez com que o veículo pegasse fogo, ficando completamente destruído.

O nome da vítima não foi divulgado e nunham outra informação foi divulgada. A Policia Civil ainda investiga o caso.