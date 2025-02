Três concursos oferecem 45 vagas com salários de até R$ 11,3 mil em MS

Nesta semana, três certames estão com inscrições abertas em Mato Grosso do Sul, somando 45 vagas com remunerações que variam de R$ 1.232,05 a R$ 11.381. Dois desses processos seletivos encerram o prazo de inscrição nesta segunda-feira (3). Confira os detalhes:

Laguna Carapã

A Prefeitura de Laguna Carapã, localizada a 283 km de Campo Grande, está com inscrições abertas para um processo seletivo que visa preencher quatro vagas.

Os cargos disponíveis são:

Motorista (1 vaga) – Salário de R$ 1.494,17

Motorista de transporte escolar (3 vagas) – Salário de R$ 2.836,30

Os candidatos devem possuir CNH nas categorias “C” ou “D” e comprovar a escolaridade exigida. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais.

As inscrições podem ser realizadas até esta segunda-feira (3), presencialmente, na sede da Prefeitura Municipal, localizada na Avenida Erva Mate, nº 650, Centro. O processo seletivo será realizado por meio de análise curricular e terá validade de um ano, podendo ser prorrogado.

Guia Lopes da Laguna

A Prefeitura de Guia Lopes da Laguna, distante 233 km de Campo Grande, também está com inscrições abertas até esta segunda-feira (3), para preencher cinco vagas imediatas e formar cadastro reserva.

Os cargos disponíveis são:

Psicólogo (1 vaga) – Salário de R$ 4.997,80

Nutricionista (1 vaga) – Salário de R$ 4.997,80

Cozinheiro (3 vagas) – Salário de R$ 1.232,05

Os profissionais selecionados atuarão em jornadas de 40 horas semanais.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas presencialmente, das 7h30 às 10h30 e das 13h30 às 16h30, na Secretaria Municipal de Educação, localizada na Rua Clodomiro Vargas, nº 52, Centro. O processo seletivo será baseado na análise curricular e terá validade de 12 meses, podendo ser prorrogado por mais um ano.

O edital completo foi publicado no Diário Oficial da Assomasul na edição de 29 de janeiro de 2025.

Concurso do Ibama

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) também abriu inscrições para concurso público, com 36 vagas para Mato Grosso do Sul.

Os cargos são:

Analista Administrativo (14 vagas)

Analista Ambiental (22 vagas)

A jornada de trabalho é de 40 horas semanais e a remuneração inicial é de R$ 9.994. Os candidatos podem receber gratificação por qualificação, chegando aos seguintes valores:

Especialistas: R$ 10.458

Mestres: R$ 10.916

Doutores: R$ 11.381

As inscrições podem ser feitas até as 18h do dia 18 de fevereiro (horário de Brasília), por meio do site do Cebraspe (Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos).

As provas estão marcadas para o dia 6 de abril e serão aplicadas em Campo Grande.

Os interessados devem se atentar aos prazos e formas de inscrição, pois algumas seleções exigem inscrições presenciais, enquanto outras são feitas online. Para mais detalhes, é recomendado acessar os editais oficiais de cada certame.

