Ciclista morre após ser atropelada por caminhão de lixo

Letícia Reicardi Estechez, de 26 anos, morreu na noite desta segunda-feira (2), em Três Lagoas, cidade situada na região Leste de Mato Grosso do Sul. O acidente fatal ocorreu quando Letícia voltava do trabalho e foi atropelada por um caminhão de coleta de lixo no cruzamento das ruas Cacildo Arantes com a Querubino Pereira dos Santos, no Bairro Jardim Paranápunga.

As equipes de resgate do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas, porém, ao chegarem ao local, constataram o óbito da vítima.

A Polícia Militar (PM) prontamente respondeu à ocorrência e realizou diligências na área até a chegada da Perícia Científica. Diante da trágica fatalidade, a prefeitura do município expressou sua intenção de acompanhar o caso e fornecer o devido apoio aos familiares de Letícia Reicardi Estechez.

Leia a nota na íntegra:

A Prefeitura de Três Lagoas comunica, como contratante da empresa Financial Ambiental, que presta serviços de coleta de lixo, que está em contato com a terceirizada para que preste esclarecimentos sobre o acidente envolvendo um de seus caminhões de coleta que causou a morte de uma mulher no Bairro Paranapungá.

O acidente, ocorrido na Rua Coronel Cacildo Arantes por volta das 20h, ainda está sendo investigado pelas autoridades policiais. A municipalidade também vai acompanhar o devido apoio que deve ser dado pela empresa terceirizada à família da vítima.

A administração municipal se solidariza com o ocorrido e vai acompanhar o caso”.

Com informações do site Rádio Caçula.