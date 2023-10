Risco à saúde: terça-feira será com máxima acima de 40°C e umidade em 10%

A previsão para esta terça-feira (3) indica altas temperaturas, com valores que podem atingir os 40-41°C nas regiões sudeste e pantaneira. Esperam-se ainda baixos valores de umidade relativa do ar, entre 15% e 30%.

Além disso, devido à combinação de ar úmido e quente, não estão descartadas a possibilidade de pancadas de chuvas. Localmente, podem ocorrer chuvas mais intensas e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta de chuvas intensas para a região norte de Mato Grosso do Sul, com chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h). O aviso vale até o fim da manhã de hoje.

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), Campo Grande terá mínima de 24°C e máxima de 34°C. Nas regiões Sul e Leste do estado, as temperaturas mínimas devem ocorrer entre 21°C e 25°C, com máximas que podem atingir os 38°C. Em Ponta Porã, os termômetros inicialmente marcam 23°C e sobem para 33°C, assim como Anaurilândia. Já Iguatemi terá mínima de 23°C e máxima de 35°C.

Para as regiões Norte, Pantaneira e Sudoeste podem ser registradas mínimas entre 23°C e 28°C, e máximas de até 41°C. Coxim terá variação entre 24°C e 37°C. Corumbá e Aquidauana iniciam com 26°C e as temperaturas aumentam para 38°C e 39°C, respectivamente. A maior temperatura do dia deve ser registrada em Porto Murtinho, com mínima de 28°C e máxima de 41°C.

