PF começa emitir novo passaporte brasileiro; saiba o que muda

A Polícia Federal começa a emitir, a partir desta terça-feira (03), o novo modelo de passaporte brasileiro. O documento é temático e homenageia as regiões do Brasil por meio de ícones representativos da fauna e da flora, além de contar com imagens que só podem ser vistas na luz ultravioleta e um número maior de marcas d’água.

O novo passaporte foi idealizado pela Casa da Moeda do Brasil, em parceria com a Polícia Federal e com o Ministério das Relações Exteriores. O objetivo da nova composição é aprimorar e modernizar os elementos de segurança. No exterior, a emissão do documento, realizada em embaixadas e consulados, começará apenas em 2024.

Segundo o governo federal, o procedimento para a emissão do novo passaporte continua o mesmo, por meio do site da Polícia Federal, bem como o preço, atualmente em R$ 257,25. Os brasileiros que ainda possuírem a versão anterior não precisam fazer a troca, apenas quando o documento atingir a data de validade – estipulada em 10 anos.

Com informações de SBT News.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: