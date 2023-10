Confira a coluna “Segredos de Estado”

Volver ao centro?

A partir de 2018, o cenário político nacional passou a viver uma polarização política entre o bolsonarismo e o lulismo e isso acabou sendo transferido para as disputas eleitorais nos Estados e mesmo nos municípios. A maior vítima deste fenômeno acabou sendo o que poderia se chamar de movimento de centro, especialmente de centro- -esquerda, onde o PSDB definhou e o MDB perdeu o peso que sempre teve no Congresso Nacional, reduzindo de tamanho em todo o país, especialmente por ter perdido o comando de importantes zonas eleitorais como São Paulo.

Com o retorno de Lula e o PT no comando da República, o MDB foi o partido que se adiantou em aliar-se ao novo governo, tanto no Planalto quanto em MS, sendo que o PSDB nacionalmente vai tentar se fortalecer nas eleições municipais para tentar apresentar algum nome para ver se retorna à disputa nacional. Em Mato Grosso do Sul, o desafio do PSDB é eleger o prefeito de Campo Grande, pois apesar de já estar no terceiro mandato no Governo do Estado, ainda não elegeu um prefeito tucano para o maior colégio eleitoral do Estado.

De saída

O deputado Marcio Fernandes já estaria com as malas prontas para deixar o MDB e assinar ficha de filiação ao PSDB, mas a saída deve acontecer somente em março de 2026. O parlamentar faz tempo que tem demonstrado insatisfação com a sigla, pela qual até já concorreu a prefeito de Campo Grande.

Lista

A lista de políticos que estariam com vontade de trocar de partido, mas que devem esperar pelo resultado das eleições do próximo ano é bem grande. Na Assembleia, os deputados Marcio Fernandes, Rafael Tavares, Coronel David, Mara Caseiro, entre outros já estariam com as malas prontas.

Fora da briga

O deputado federal Geraldo Resende já jogou a toalha e não entrará na briga para ser o nome do PSDB na disputa pela Prefeitura de Dourados e a decisão praticamente garante Zé Teixeira à vaga. A constatação se dá quando se observa que Lia Nogueira diz que não entrará em colisão com o veterano parlamentar e Marçal Filho foi trazido de volta ao ninho dos tucanos pelo próprio Zé Teixeira.

Mudanças

Por conta da eleição, o governador Eduardo Riedel poderá perder o seu núcleo político no começo do próximo ano, uma vez que Eduardo Rocha é apontado como potencial candidato a prefeito de Três Lagoas e Pedro Caravina não esconde de ninguém o desejo de retornar à Assembleia Legislativa e cumprir seu mandato de deputado.

Prévia

A eleição para o Conselho Tutelar demonstrou que a população está com vontade de votar. Nunca uma eleição para esses cargos contou com um número tão grande de votantes e isso pode dar uma ideia de que poderá ser concorrida a disputa de 2024 para a Câmara de Vereadores.

Perto do fim

O PRTB parece ser outro partido que estaria perto de fechar as suas portas e com isso permitiria ao deputado Rafael Tavares assinar ficha no PL, sendo que para isso já teria o aval do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro.

Meninos, eu vi

O ex-deputado federal sempre foi conhecido por um bom humor que hoje poderia até mesmo ser considerado como politicamente incorreto. Ele nunca perdia a piada e, certa vez, ao ser questionado por um assessor, quando manifestou sua intenção de concorrer ao Governo do Estado (o que acabou não conseguindo), justificou-se com a seguinte frase. – Dinheiro, mulher bonita e mandato sempre tem dono, a gente é que tem que dar um jeito de tomar dos caras.

