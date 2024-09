Celulares contrabandeados em veículo são apreendidos na BR-376

No último sábado(14), celulares carregados dentro de um veículo foram apreendias pela Polícia Federal da Base Operacional de Amandina. O condutor do veículo é um morador de 38 anos da cidade de Dourados.

A apreensão aconteceu durante uma fiscalização em frente à base da polícia na BR-376, entre Ivinhema e Nova Andradina.

Os celulares foram encontrados, após um revista minunciosa que permitiu encontrar os eletrônicos escondidos em compartimentos ocultos no carro. No total, foram 139 aparelhos de diversos modelos sapreendidos.

Ele disse que a carga foi adquirida no Paraguaiu e iria para Ponta Porã. Ele iria levar is celulares até a capital de São Paulo.

