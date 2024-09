Em Ponta-Porã Policia Federal prende casal acusados de falsificarem declaração de residência

A dupla confessou aos policiais que na verdade moravam em Pedro Juan Caballero, cidade vizinha a Ponta Porã, e que seguiam orientações da advogada

Na última quarta-feira (11), a Polícia Federal prendeu um casal, em Ponta Porã, que estavam usando uma declaração de residência falsa assinada por advogada brasileira residente de Mato Grosso do Sul.

O casal estava na Unidade de Migração da PF em Ponta Porã para realizar uma CRNM (Carteira de Registro Nacional Migratório), mas quando os policiais verificaram o endereço na declaração, constataram que no local funcionava o escritório de advocacia da mulher. Neste mesmo endereço outros sete paraguaios também foram declarados moradores.

A dupla confessou aos policiais que na verdade moravam em Pedro Juan Caballero, cidade vizinha a Ponta Porã, e que estavam seguindo orientações da advogada.

O casal foi preso em flagrante por falsidade ideológica.

