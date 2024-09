Homem e mulher morrem eletrocutados após tora de eucalipto encostar em fio de alta tensão

Casal, de 36 e 42 anos, morreu eletrocutado, nessa segunda-feira (16), em uma propriedade rural de Aparecida do Taboado, distante 468 quilômetros de Campo Grande, após encostar em uma cerca energizada por conta da poda irregular de árvores de eucalipto.

Conforme boletim de ocorrência, militar do Corpo de Bombeiros estava no local para ajudar no combate a um incêndio que atingia a vegetação na região. Quando o brigadista se deslocava para os fundos da propriedade, encontrou um funcionário que, desesperado, contou que havia duas pessoas mortas na cerca após terem sido eletrocutadas.

No local estava uma mulher, com um corte profundo no pescoço, e um homem com o corpo parcialmente carbonizado. Ambos estavam grudados na cerca que ficou energizada após uma tora de madeira encosta no fio de alta tensão.

Uma equipe da Energisa foi acionada para desligar a rede da região, enquanto o local era isolado. Ainda conforme o registro policial, o casal realizava o serviço de maneira irregular, sem equipamento de proteção individual e autorização para o serviço.

Além disso, o incêndio na vegetação foi causado após o rompimento do cabo de energia. O caso foi registrado na delegacia da cidade como morte a esclarecer.

